Le RSCA a eu les occasions pour gâcher la fête brugeoise mais s’est heurté, une fois de plus, à l’efficacité du Club et a fini par être sauvé par un gamin de 16 ans et 17 jours.

Les Anderlechtois auront sprinté jusqu’à la dernière seconde cette saison. Même au-delà pour éviter l’envahissement massif du terrain par les supporters brugeois dès le coup de sifflet final dimanche. Ils ont tous couru se mettre à l’abri de coups éventuels. Tous sauf un : Cullen est allé tranquillement saluer les fans mauves dans leur parcage, prouvant une fois de plus que l’Irlandais n’était pas fait du même bois que le commun des mortels.