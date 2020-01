Le Sporting reste sur cinq prestations catastrophiques au Jan Breydelstadion, Club et Cercle compris.

Est-ce le terrain ? Le stade ? La ville ? Reste que les Anderlechtois semblent avoir un problème avec Bruges ces dernières années. Chaque déplacement là-bas, que ce soit pour y défier le Club ou le Cercle, est un calvaire pour le Sporting, même quand les trois points sont au bout, comme dimanche. La dernière bonne prestation des Mauves en Venise du Nord remonte déjà au mois de mai 2018 quand Teodorczyk et Morioka avaient offert un succès inespéré contre le Club en playoffs 1 (1-2), avec un Trebel et Markovic en hommes du match. A l’époque, Anderlecht croyait encore au titre avant de s’écrouler dans les trois dernières rencontres. Cinq voyages à Bruges plus tard, cela semble bien loin...

(...)