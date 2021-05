Bruun Larsen homme du match, Ashimeru décevant: les notes du Topper Anderlecht Michel Dubois et Yves Taildeman © Belga

Brugeois et Bruxellois visaient la victoire, ce dimanche. Ce qui a donné un match ouvert et permis à certains de se révéler.



Verbruggen 7 Pas du tout impressionné par sa titularisation surprise. Très calme à la relance, et il a bien repoussé les ballons peu dangereux qu’il a dû négocier. Strictement impuissant sur le 1-0 et le 2-2. Ne s’est pas fait surprendre par la tête de Vanaken à la dernière seconde.



(...)