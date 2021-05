Il attendait une passe décisive depuis 340 jours. Et un but depuis 942 jours. Dimanche à Bruges, Jacob Bruun Larsen a effacé ces deux horribles séries en l’espace de 22 minutes et d’une montée au jeu qui a fait basculer le Topper. Le Danois a enfin justifié son inhabituel CV aux normes de la Pro League. Après trois mois de doute, on a finalement vu le joueur considéré comme un grand espoir mondial à Dortmund et acheté 9 millions par Hoffenheim.

Comment expliquer ce retour qu’on n’attendait plus vraiment ? Car, reconnaissons-le, on avait déjà rangé Bruun Larsen dans le grand rayon "flop" de la collection automne-hiver du Sporting. "Cette étiquette de location ratée, il va vite l’arracher dans le reste des playoffs, même s’il n’y a plus que cinq matchs", affirme l’un de ses amis, qui préfère garder l’anonymat.

1 Le déclic : un travail entre Neerpede et l’Allemagne