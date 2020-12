"On n’arrive pas à mettre le deuxième mais ça viendra", souriait Kompany. On dirait même que le premier but aurait dû tomber plus tôt, la preuve en stats.

2,27 expected goals: Selon les données compilées par Wyscout, Anderlecht aurait dû inscrire 2,27 buts. En comptant 0,7 pour le penalty de Nmecha, on a 1,57 but de plein jeu attendu dont 1,17 avant la pause. Anderlecht devait, selon les chiffres, mener au moins 1-0 à la mi-temps.

1,24 expected goal pour Nmecha: Ce qui signifie 0,54 but attendu pour ses quelques occasions (sans compter celle où il a été signalé hors-jeu sans pour autant l’être).

31 % de tirs cadrés: Cinq tirs sur 16 n’ont pas trouvé le cadre. C’est trop. Surtout en isolant ceux tentés hors de la surface : 14 % de réussite.

0,15 de but attendu du flanc gauche: Il y a un déséquilibre entre les flancs anderlechtois. Quatre fois plus d’actions sont venues de la droite que de la gauche.