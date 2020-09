Leonardo Bertone "C'est difficile parce qu'on encaisse après deux minutes. Ils ont eu des occasions trop faciles. Nous n'avons pas été assez organisés ce soir, il y avait beaucoup d'espaces. C'était mon premier match, je voulais gagner et je suis triste de l'avoir perdu. Je veux être le patron du milieu, j'ai de grandes ambitions en Belgique."

Hannes Delcroix "C'est dommage qu'on encaisse deux buts mais on prend les trois points, c'est le plus important. Nous nous sommes mal compris avec Van Crombrugge. Je n'ai pas eu beaucoup de travail ce soir, je suis content de mon match. La collaboration avec Vranjes s'est bien passée, on a bien communiqué, on se comprend bien. Le prochain match contre Eupen ne sera pas facile mais on doit le gagner. Avoir Kompany comme coach, c'est un plus. Il a beaucoup d'expérience."

Jérémy Doku (homme du match) "J'essaie de jouer le mieux possible pour l'équipe. Gagner, c'est le plus important. Globalement, tout le monde a fait un bon match. On avait trop de déchets en première période, on a mieux régi en deuxième mi-temps malgré quelques problèmes de concentration. Aujourd'hui je suis content de mon but et de mes deux assists. J'essaie d'évoluer et de devenir un meilleur joueur. Je ne pense pas à mon avenir. Je regarde match par match. Bruges n'est pas Barcelone, on va essayer de gagner tous les matchs."

Vincent Kompany "On a dominé la majeure partie du match. On a eu beaucoup d'occasions. On fait quarante minutes de bon football mais on a une dizaine de minutes de flottement à la fin de la première mi-temps et au début de la deuxième. On ne termine pas très bien le match. Je retiens la circulation de balle, on a mis beaucoup d'énergie ce soir. On devra travailler sur les déchets. J'ai un groupe avec beaucoup de profils intéressants. Mes joueurs qui sont bons au ballon, je leur demande de trouver les espaces. J'aurais voulu marquer plus de buts. Il y a des matchs où on aura moins d'occasions donc il faut savoir les mettre au fond. Je demande d'avoir de l'impact. L'équipe progresse, je ne peux rien leur reprocher. Je demandais de l'énergie, de l'enthousiasme et des combinaisons devant. J'ai eu ce que je voulais. La communication est souvent à la base d'une erreur défensive, je vais revoir les images et avec un peu de chance j'aurai le son pour déterminer qui aurait dû faire quoi. Je ne vais pas changer six ou sept joueurs quand cela va bien mais je vais voir si un ou deux joueurs peuvent apporter un plus."

Nicky Hayen "C'était déjà difficile après deux minutes. Anderlecht en a profité pour jouer dans les espaces, notamment via Doku. On fait des erreurs de ce style à chaque match, nous devons être moins naïfs. Je suis déçu mais je ne vais pas casser mes joueurs. Ils s'entraînent avec beaucoup de plaisir et d'intensité. On manque d'expérience comme le prouve ce penalty accordé. Je suis sûr qu'on prendra des points dès qu'on éliminera ces erreurs. La direction travaille dur pour nous trouver un numéro six."