Anderlecht a annoncé l'arrivée du Français Samir Nasri, 32 ans, qui était en fin de contrat. Il a signé pour une saison avec option pour un an de plus.

Via Instagram, Marc Coucke a officialisé l'arrivée du médian français. Anderlecht a immédiatement posté une vidéo pour annoncer la bienvenue à sa nouvelle recrue.

C’est Vincent Kompany, son ancien équipier à Manchester City, qui lui a proposé le deal. Nous vous l’annoncions le 28 juin dans le journal et sur notre site. Malgré beaucoup d’offres plus lucratives (Émirats, Australie, Arabie saoudite...) et une offre dans son pays (Le Havre), Nasri a choisi d’opter pour le défi que lui propose Kompany. Avec 41 sélections chez les Bleus et plus de 300 matches en Premier League, c’est assurément le genre de renfort que le club cherche pour encadrer les nombreux jeunes du groupe.