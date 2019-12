Derrick Luckassen peinait à trouver une explication au match difficile du RSCA

Il hésite puis souffle. "Que dois-je dire, hum." La déception était grande dans le chef de Derrick Luckassen. Le latéral droit ne savait pas trop par où commencer. À l’image de son équipe qui n’a jamais trouvé le bon bout à cette rencontre.

"Nous avons eu du mal durant 15 minutes avant de rentrer dans le match. Prendre ce but en début de deuxième mi-temps a rendu notre mission difficile. Il y a eu pourtant de bonnes phases de jeu."

Quelques moments de possession, oui, mais stérile. "Nous voulions être plus dominants, obtenir plus d’opportunités. Était-ce le plan de jouer si bas ? Non, nous étions juste sous pression."

Ruud Vormer a parlé d’une domination aussi bien mentale que footballistique. Luckassen n’était d’accord qu’avec la deuxième partie. "Je ne pense pas qu’on ait un souci de mentalité. Peut-être est-ce simplement une question de qualité. Bruges est peut-être tout simplement meilleur que nous à l’heure actuelle."

Il s’est déjà tourné vers la rencontre de dimanche et refuse de voir plus loin que les deux prochains matchs. "Nous ne devons pas commencer à faire des plans sur la comète en calculant. Avec quel objectif jouons-nous ? Je ne sais pas mais nous avons deux matches pour bien finir l’année."