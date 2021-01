La confirmation officielle est tombée jeudi après-midi : Percy Tau retourne à Brighton, avec une demi-saison d’avance sur le programme. On ne se faisait de toute manière plus d’illusion à Anderlecht où la quête d’un remplaçant avait déjà commencé depuis quelques semaines. S’il n’a pas le même profil (plus polyvalent mais moins décisif offensivement), Majeed Ashimeru va bientôt arriver pour lui succéder, en tout cas numériquement dans le noyau. Le Ghanéen de 23 ans est arrivé à Bruxelles ce jeudi. Mais pas encore pour passer ses examens médicaux. Il a d’abord dû passer un test PCR. S’il n’est pas positif au Covid, il pourra se rendre à Neerpede. Entre les clubs, il reste encore quelques détails à régler, notamment sur l’épineuse option d’achat. Au Red Bull Salzbourg, on est conscient du potentiel d’Ashimeru. S’il venait à exploser avec du temps de jeu et de la confiance en Belgique, son prix pourrait vite grimper. Mais Anderlecht ne veut pas d’une option impayable non plus.

À Neerpede, on s’active aussi dans le sens des départs. La direction aimerait que ce mercato les débarrasse d’une bonne partie des indésirables. Le Lech Poznan est très intéressé par Antonio Milic. Ce vendredi, le Croate se rend en Pologne pour visiter les installations du club et discuter. Il y a des rumeurs autour des Bubacarr Sanneh (Saint-Trond) mais toujours aucune offre officielle sur le bureau de Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. Leur (gros) salaire pose toujours problème.