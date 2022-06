Felice Mazzù avait plusieurs arguments pour convaincre la direction anderlechtoise de lui offrir la succession de Vincent Kompany. Et son intelligence émotionnelle n’était pas le moindre. Une qualité humaine qui lui sera utile pour gérer son nouvel attaquant : du haut de ses 19 ans (20 ce samedi), Sebastiano Esposito a un sacré caractère, en plus d’être l’un des plus grands talents de sa génération.

Arrivé lundi à 18 h à Neerpede pour signer son contrat de prêt (avec option d’achat) après avoir passé ses tests médicaux, l’Italien n’a laissé personne indifférent en Suisse la saison passée. Sa location au FC Bâle a été haute en couleur. "Je pense qu’on peut dire qu’il n’est pas le joueur le plus facile à coacher, sourit Florian Raz, suiveur du vice-champion de Super League pour le Tagesanzeiger. Au terme de la saison, 50 % des supporters de Bâle l’adoraient pour sa technique fantastique et 50 % le détestaient pour son attitude négative."

Quelle attitude négative ? Esposito a été exclu pour un début de bagarre sur le terrain contre le Grasshopper en décembre. Sur Instagram, il a liké le post officiel du limogeage de son entraîneur Patrick Rahmen en février. Et il a aussi refusé de monter au jeu pour les dix dernières minutes d’un match de Conference League contre Qarabag. "Ce dernier épisode a fait sourire en Suisse, reprend Raz. Tous les journaux ont relaté ce refus, Esposito a écrit sur ses réseaux que c’était une fake news mais son club avait confirmé l’information de la presse une heure avant…"