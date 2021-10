Cette saison, la Dernière Heure Les Sports + est partenaire média d'Anderlecht, du Standard, de l'Union Saint-Gilloise et du RWDM. De quoi vous offrir toujours plus d'articles et vidéos à valeur ajoutée sur ces clubs.Du côté d'Anderlecht, le "RSCA Podcast" est lancé en partenariat avec la DH. Le premier numéro était consacré aux deux talents de Neerpede que sont Anouar Ait El Hadj et Kylian Sardella. L'occasion pour le défenseur central de revenir sur son début de saison compliqué.Son équipier également présent en plateau a ensuite pris le temps de le passer au crible, en dévoilant ses plus grandes qualités et ses défauts.