Anouar Ait El Hadj (homme du match) " On a fait un gros match, on a su concrétiser. Je suis fier de mon équipe, la victoire est méritée. On a commencé calmement et vers la fin de la première mi-temps on a montré du beau football. On a continué de la sorte en seconde période. Je suis un joueur créatif, c'est à moi de faire tourner l'équipe et j'ai bien fait ça aujourd'hui. Cela va être un bon match contre l'Union, un match de bruxellois !"

Drazen Brncic " Je suis fier de mes joueurs. Ils ont effectué une belle prestation. Ils ont appliqué beaucoup de rigueur en y mettant du cœur. On veut tout donner sur le terrain, avec la manière. C'est digne du RFC Liège. On a montré une très belle organisation tout en amenant du danger. On a pris le premier goal après un moment d'inattention mais je ne peux rien leur reprocher. On doit désormais penser à l'avenir, on ne sait pas si on continuera à s'entrainer ou si on s'arrêtera. Je ne sais pas encore répondre à ça maintenant."

Vincent Kompany " On a eu beaucoup d'occasions. Je passe toutes mes félicitations à Liège, qui était bien préparé malgré les conditions difficiles. C'était un bon match mais il faut féliciter l'adversaire. Je ne suis pas surpris des occasions concédées à la fin car on venait de faire cinq changements, avec des montées de jeunes joueurs. Ce qui est positif, c'est qu'on se créé énormément d'occasions mais il faut les concrétiser. Ashimeru qui rentre et qui marque, c'est une satisfaction. C'est dommage qu'il n'y ait pas de supporters contre l'Union. C'est du folklore et j'adore les derbies bruxellois. L'Union a le niveau d'une équipe de D1A."