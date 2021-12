Anderlecht a largement dominé Courtrai pour se qualifier pour les demi-finales de la Croky Cup.

Here’s to you Vincent Kompany, Sporting loves you more that you will know." Anderlecht jouait la 38e minute du quart de finale de Coupe contre Courtrai et venait d’ouvrir le score quand le stade s’est mis à scander la chanson de son coach. Plus fort que jamais.

Probablement en partie en soutien à sa réaction après les agissements dont il a été victime à Bruges il y a quelques jours. Mais certainement aussi pour le remercier du spectacle offert.