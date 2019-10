Pas de Simon Davies mais deux joueurs ce jeudi à la conférence de presse d’avant match à Anderlecht. Une volonté de varier les plaisirs selon le Sporting, pas un signe de défiance envers l’entraîneur gallois.



Hendrik Van Crombrugge et Kemar Roofe ont donc affronté la presse. Le message était clair: positiver.



"On était déçu après le nul contre Beveren. Les sifflets des fans ont fait mal mais on pouvait les comprendre. Depuis lors, on essaie de penser positivement à l’entraînement. On a faim de victoires et on sait qu’on manque de réussite pour l’instant", explique le gardien.



L’attaquant approuve: "Je suis sûr qu’avec un but et une victoire, on peut être lancé. Le ballon ne roule vraiment pas pour nous en ce moment."



Les deux hommes reconnaissent tout de même que tout n’est pas que malchance non plus. "On sait qu’on doit être plus performant sur le terrain. Défensivement, ça va encore mais offensivement, on doit faire mieux. Les moments-clefs doivent être mieux gérés", analyse Van Crombrugge.



Pas question de s’en prendre à Kompany ou à son staff, selon l’ancien Eupenois. "Le problème est sur le terrain, pas chez les entraîneurs. Ce n’est pas de leur faute. Il ne faut rien changer à la composition du staff, selon moi. La philosophie de Kompany est peut-être discutée en externe mais tout le monde veut continuer ainsi en interne. On doit juste encore apprendre à mieux utiliser ce système."



Ce vendredi, Anderlecht se déplace à Charleroi. Le favori ne sera pas le Sporting qu’on pensait en début de saison. "On a bien analysé Charleroi. C’est bien organisée avec un jeu direct. On sait à quoi s’attendre. Personne n’a un match facile là-bas. Notre but reste encore d’être en vacances playoffs 1. On a mal commencé mais il reste assez de matches pour revenir."