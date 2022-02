Tête dans le guidon, le Sporting n’a plus que le sprint final à l’esprit. Anderlecht jouera-t-il les playoffs 1 cette saison ? La finale de Coupe ? Et quelle Coupe d’Europe, s’il y en a une ? Des questions qui impacteront forcément le budget pour le prochain exercice. Et donc la politique de transferts à mener. Mais une chose est sûre : les finances restent fragiles et le RSCA n’aura pas encore le luxe de dire non, sans écouter les offres.