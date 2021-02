Anderlecht est raccord avec la météo : capable de passer du frigo au four en quelques jours. Sauf que c’est dans l’autre sens. Après le bel enchaînement à Genk et à l’Union, le Sporting a congelé l’enthousiasme au Cercle et, plus encore, ce dimanche contre Courtrai. Quatre mi-temps et… zéro tir cadré.

Mais les supporters mauves n’ont pas trop envie de causer de la pluie et du beau temps. Eux qui ont gâché un dimanche ensoleillé pour se confiner devant une télé qui diffusait cette prestation apocalyptique, la pire d’une saison qui offre pourtant un catalogue fourni. S’ils avaient pu être au stade, ça aurait plus sifflé que dans la grande volière de Pairi Daiza… Où est le problème ?



(...)