Le Diable se plaît en Pro League, mais il sera très difficile pour le RSCA de le conserver.

Où jouera Nacer Chadli (30 ans) la saison prochaine ? Le principal intéressé avait prévu de trancher la question après l’Euro, histoire d’avoir le plus d’options possible après s’être mis en vitrine, mais le coronavirus a tout changé. Le Diable est aujourd’hui dans le flou.

Monaco l’a placé sur la liste des transferts avec quelques autres joueurs (dont l’ancien Anderlechtois Henry Onyekuru). Chadli n’y a plus qu’un an de contrat et le club de la Principauté veut le vendre sans le brader : Monaco a quelques soucis financiers et souhaite ne pas perdre trop d’argent pour ce joueur qui lui avait coûté 12 millions à l’été 2018.

(...)