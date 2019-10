Un pied dans les deux buts d’Anderlecht. Et un autre but avant l’intervention du VAR. l’Nacer Chadli a brillé au Mambourg. Le meilleur buteur actuel du Sporting (3) prend de plus en plus d’importance dans le jeu bruxellois. Sur le flanc, en pointe ou derrière l’attaquant, il ne déçoit jamais ou presque, malgré le début de saison cauchemardesque du RSCA.

Combien de buts avez-vous marqué ce vendredi ?

"Deux."

Votre but juste avant la pause était donc valable, selon vous.

"Oui. Le ballon touche ma tête puis mon épaule, mais pas le bras. Le but est valable."

Comment expliquez-vous la décision du VAR alors ?

"Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre n’est pas allé voir lui-même le ralenti. Je lui ai posé la question et il m’a dit "duidelijk hands" (Ndlr : clairement main) . C’était pourtant but."

Vous avez commencé sur le flanc gauche avant d’être replacé numéro 10 en seconde période, pourquoi ?

"Avec la sortie de Samir (Nasri), Yari a d’abord repris le poste de dix mais il était très bon sur le côté. C’est de là qu’il a marqué. On a donc changé de position."

Vous avez joué à tous les postes offensifs cette saison à Anderlecht. Ça ne vous embête pas ?

"J’ai toujours été polyvalent. C’est un fil rouge dans ma carrière. Ça aide l’équipe, même si on dit toujours que c’est idéal de s’installer à la même position."

Vous avez en tout cas bien aidé le Sporting.

"Je suis content. Je commence à retrouver mes jambes et du rythme. Il faut que ça continue ainsi."

Dernière chose : que pensez-vous de l’arrière de Frankie Vercauteren ?

"J’ai été un peu surpris. Il a beaucoup gagné dans sa carrière et je pense qu’il va bien nous aider."