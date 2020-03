Lundi prochain, Roberto Martinez annoncera sa sélection pour les matchs amicaux contre le Portugal et la Suisse lors d’un tournoi au Qatar fin mars. Une liste que les Anderlechtois Nacer Chadli (30 ans) et Yari Verschaeren (18 ans) attendent, bien entendu, avec impatience. Et sans doute un peu d’appréhension.

Tous deux sortent d’un hiver compliqué par les blessures et savent qu’il ne leur reste pas beaucoup de temps pour se mettre en évidence avant la fameuse liste des vingt-trois pour l’Euro. Et il leur faudra même d’abord regagner une place dans le onze anderlechtois, eux qui reviennent pile au moment où le Sporting cartonne et n’a donc, théoriquement, pas besoin de modifier l’équipe.

(...)