Si on avait eu nos 20 000 supporters qui poussent, ça aurait peut-être pu faire la différence", analysait Vincent Kompany vendredi soir après le nul vierge contre Waasland-Beveren. S’il y a pourtant une équipe qui semble avoir oublié l’insupportable silence des huis clos, c’est bien Anderlecht.

Comme au temps où le pangolin n’était pas une vedette internationale, le Sporting cartonne chez lui et souffre à l’extérieur. Moins il y a de public et plus le RSCA pousse le concept à l’extrême : avant le déplacement de ce mardi à Mouscron, il est en tête du classement des matchs "at home" devant Bruges et… avant-dernier des rencontres "away". Étonnant ? Oui, mais ça peut s’expliquer.