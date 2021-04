Chancel Mbemba a une reconnaissance éternelle envers les Mauves.

Né à Kinshasa et formé au FC MK Étanchéité, c’est en 2011 que Chancel Mbemba a déposé ses valises en Belgique pour découvrir l’Europe. "Les Mauves, c’est la famille", sourit le défenseur de 26 ans. "Jamais je n’oublierai ce groupe et ce club qui m’a offert l’opportunité de venir en Europe. Personne ne me connaissait à ce moment-là mais Anderlecht m’a offert la chance d’effectuer un test avant de me faire signer."