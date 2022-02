Le CIES, observatoire du football, a publié un rapport ce lundi dans lequel Anderlecht figure en bonne place. Le RSCA possède le 16e centre de formation dans le monde qui a rapporté le plus d’argent depuis le mois de juillet 2015.

En un peu moins de sept ans, les talents de Neerpede ont rapporté 91 millions. C’est 3 millions de moins que le 15e du classement, la Masia du FC Barcelone. Mais très loin de l’AS Monaco qui a touché 246 millions (surtout grâce aux 180 offerts par le PSG pour Kylian Mbappé).

Les revenus sont mieux répartis au Sporting où le plus gros transfert sortant du centre de formation (30 millions pour Jérémy Doku) ne représente que 33 % de la somme totale reçue depuis 2015.

Parmi les 50 clubs classés (Anderlecht est l’unique représentant belge), on remarque aussi que le RSCA fait partie d’un cercle fermé : une formation qui n’appartient pas à un grand championnat et qui parvient à s’insérer dans le top 20 des meilleurs vendeurs. Avec cinq autres specialistes : l’Ajax, le Benfica, le PSV, Dinamo Zagreb et le Sporting Portugal.