Accompagné par deux amis, Aruna Dindane a apprécié le match de son RSCA. "Une entame difficile mais cela s’est mieux mis en place par la suite. Qui m’a le plus plu ? Kouamé, évidemment. Il a été solide et il a fait du bien au Sporting dos au but. Avec un assist en plus. Un match plein de sa part."

Un commentaire positif sur lequel Christian Kouamé n’était pas entièrement d’accord. "Il m’a manqué un but. J’aurais tellement aimé marquer devant une légende comme Aruna. Sur notre premier but, je devais être plus concret. Le gardien fait un bon arrêt mais j’aurais dû finir. Heureusement que Majeed suit. Je suis content de ma passe décisive. J’avais deux options avec Zirkzee et Verschaeren. J’ai opté pour l’axe et c’était un bon choix, je pense."

Quand on lui demande de s’attribuer une cote, l’Ivoirien est sévère avec lui-même. "Je me mets un 6 sur 10. Je dois faire mieux à la finition. J’ai aussi tiré sur le poteau. Mais bon, on a gagné, c’est l’essentiel."

Une victoire où le Sporting n’a pas encaissé. Ce qui n’est pas une satisfaction que pour la défense. "On est tous très contents d’avoir réussi à gérer ce match. On a connu des moments difficiles mais on a su rester solides. On a bien retenu la leçon des dernières semaines. Pareil devant où on a bien profité de nos occasions."

L’efficacité retrouvée n’est pas une surprise pour Kouamé. "Souvenez-vous du match contre l’Union. Je vous avais dit que les buts allaient revenir. On n’avait pas tout oublié de notre belle fin d’année 2021 mais après dix jours de congé, c’est chaud d’être tout de suite au même niveau. Là, les automatismes reviennent et c’est une bonne chose pour la suite. On fait une belle opération au classement."

Et Aruna conclut : "Je n’ai pas vu tous les matchs mais je souhaite vraiment à Anderlecht de remporter le titre. J’y crois."