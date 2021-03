Après une carrière de globetrotter ponctuée en 2015 à Mjällby AIF (Suède), l'ancien chouchou du public mauve, Christian Wilhelmsson, a posé ses bagages à Dubaï où il vit tranquillement avec sa famille. S'il suit toujours de très près le football (notamment celui des Émirats arabes unis) et est responsable d'une salle de fitness, celui qui a porté le maillot d'Anderlecht entre 2003 et 2006 passe énormément de temps au bord de l'eau. Sa nouvelle passion pour la pêche lui a par contre pratiquement coûté la vie : il s'est fait piquer par une raie au début du mois de mars.

"J'ai eu une sacrée expérience hier (NdlR : le 3 mars). Je suis allé à la plage près de chez moi avec ma canne à pêche. Après dix minutes, j'ai attrapé une raie. J'ai déjà entendu beaucoup d'histoires à propos des raies, notamment qu'elles sont dangereuses. Mais pour moi, ce n'étaient que des histoires et ça ne m'arriverait jamais", a-t-il écrit sur Instagram.

"J'ai ensuite ramené la raie sur la plage pour retirer l'hameçon. C'était très difficile parce qu'elles bougent énormément quand elles sont attrapées. J'ai finalement réussi mais, au moment de la relancer à l'eau, sa queue m'a transpercé le bras. Elle est rentrée 5 centimètres dans mon bras et a relâché son venin. Je vous le dis : ne jouez pas avec une raie. La douleur que j'ai ressentie… Je ne peux pas la décrire, je n'ai jamais eu aussi mal."

"Je suis allé à l'hôpital et on m'a administré des antidouleurs et d'autres choses via deux perfusions intraveineuses. Ça n'a pas fonctionné donc ils m'ont donné les antidouleurs les plus puissants qu'ils avaient. Croyez-moi ou pas… Mais la douleur n'est pas partie. J'ai donc décidé de rester à l'hôpital, pas en observation, mais pour contrôler ma douleur."

Finalement, Wilhelmsson s'en est bien sorti. "Pour ceux qui me connaissent : les animaux m'adorent et, moi, je les adore. Je me sens beaucoup mieux. Je pense qu'il est temps de descendre sur la plage avec ma canne à pêche et de me relaxer", a-t-il conclu, avec humour, sur Instagram.

Avant d'en dévoiler un peu plus pour le média suédois, Expressen. "Ma femme était vraiment nerveuse et inquiète", a expliqué celui que l'on surnomme Chippen. "Quand on fait des recherches sur Google, on ne tombe jamais sur de belles histoires à ce propos."

Nul ne doute que son épouse sera tombée sur celle de Steve Irwin. L'Australien, célèbre pour ses reportages et documentaires animaliers, a perdu la vie en 2006 en se faisant piquer dans la poitrine par une raie.