Julien Duranville a fait preuve d'audace. Tandis que Noa Lang a réussi autant de dribbles que tous les titulaires de Kompany réunis.

Quatre Toppers. Quatre partages. Cette fois, par contre, la partie était dépourvue d'enjeu. Les Anderlechtois repartiront les plus déçus et regretteront d'être tombés sur un grand Simon Mignolet, l'homme des Champions playoffs. En première mi-temps, le gardien a sorti cinq arrêts réflexes, soit trois de plus que Hendrik Van Crombrugge sur toute la rencontre. Si le RSCA se sera créé davantage d'occasions, au vu des expected goals (buts attendus), le partage est logique : 1,07 xG pour le Club Bruges, contre 1,19 pour le Sporting.