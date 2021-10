Cobbaut, revient sur son départ d'Anderlecht: "Quand vous êtes dans le viseur, c'est très difficile d'en sortir" Anderlecht N. Ch. Devenu indésirable à Anderlecht, le défenseur belge prend du plaisir en Serie B. © Belga

Interrogé par nos confrères du Laatste Nieuws sur son départ d'Anderlecht en toute fin de mercato estival, Elias Cobbaut reconnaît qu'il avait peu d'espoirs de jouer à Anderlecht cette saison: "Pendant le stage, j'ai vite compris: on ne comptait plus sur moi (...) Je n'étais pas très apprécié. Chaque footballeur est l'objet de critiques mais quand une équipe ne tourne pas, il faut un bouc émissaire. Et quand vous êtes dans le viseur, c'est très difficile d'en sortir."



A Parme, Cobbaut est un titulaire indiscutable aux côtés d'un certain Gianluigi Buffon: "Il me donne souvent des conseils. Malheureusement, quasiment que en italien", rigole Cobbaut.