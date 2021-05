Les réseaux sociaux peuvent être durs. Twitter ne déroge pas à la règle. Et Elias Cobbaut (23 ans) est rarement épargné par les fans.

Beaucoup le considèrent trop court pour Anderlecht et n’attendent qu’une chose : que le speaker annonce Hannes Delcroix dans le 11 de base quand le gaucher sera de retour de blessure.

Cobbaut a joué son 50e match sous la vareuse mauve ce week-end. L’occasion pour les fans de se déchaîner à son sujet. Les commentaires allaient de "En espérant que ce soit le dernier [match]" à "Défenseur le plus surestimé de l’équipe actuelle" en passant par "C’est une catastrophe ce joueur".

Des propos qui atteignent des extrêmes. Tout en mettant aussi en avant le malaise de la défense mauve et plus particulièrement de l’ancien Malinois en ce début de playoffs. En saison régulière, Anderlecht encaissait en moyenne un but par match. Le Sporting en a pris deux à chaque rencontre des PO1 et pourra même dire merci au VAR de ne pas avoir fait grimper sa moyenne.