Découvrez toutes les réactions après Gand-Anderlecht, au micro de Proximus TV.

(RSC Anderlecht): "Je pense qu'on a vu un Anderlecht très fort. Les premières 30 minutes étaient très bien. On a bien tenu et en deuxième mi-temps, on a eu les meilleures occasions. On savait qu'on était capable d'avoir un résultat positif. On est confiant et on sait qu'on est capable de jouer les PO1, mathématiquement on peut y arriver et on a montré aujourd'hui qu'Anderlecht a faim."

Colassin (RSC Anderlecht): "On a réalisé un bon match, on a bousculé Gand mais je pense qu'on mérite plus, on mérite une victoire et il y a un goût de trop peu. On était plus fort qu'eux aujourd'hui. On a bien commencé puis on a baissé le niveau mais en deuxième mi-temps on a dominé. La seule option que j'ai sur mon but c'est de le lober et je le fais."

Vercauteren (Entraîneur RSC Anderlecht): "Le résultat est une déception. On espère toujours trois points mais on ne les a pas. Sinon j'ai félicité le groupe et le staff dans la préparation et dans ce qu'ils ont fait sur le terrain. On a gagné un point avec une équipe très très jeune. On a pas bien digéré le goal encaissé, puis en deuxième période on a repris le contrôle. La perfection n'existe pas mais je pense que je peux donner un huit ou un neuf à mon équipe, pour ce match."

Ngadeu (KAA Gent): "Match assez difficile, ils ont maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Je crois qu'il faut reconnaître qu'ils sont techniques, ils ont conservé le ballon et ils ont essayé de jouer. Ce n'était pas du tout facile de gérer Amuzu et Doku. Je reconnais leurs qualités mais ce qui compte pour moi c'est le point qu'on a pris."

Thorup (Entraîneur KAA Gent): "On veut toujours gagner à domicile mais on ne l'a pas fait. Je ne suis pas satisfait mais ce soir, l'adversaire était très costaud. On a failli être surpris par une belle équipe. Pour être honnête il a manqué de qualité dans la dernière passe et dans le dernier geste."