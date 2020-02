Appelez-le Colassinho. Ce n’est pas nous qui le disons mais Antoine Colassin en personne. C’est Jérémy Doku, sourire en coin, qui l’a révélé. "C’est comme ça qu’il demande qu’on l’appelle maintenant."

Malgré deux buts en deux apparitions au Parc Astrid, le surnom est encore un peu précoce. Mais il y avait une touche brésilienne dans son enchaînement salvateur à vingt minutes du terme dimanche.





Encore un but mais, cette fois, il rapporte quelque chose.

"Oui, le sentiment est différent, plus fort quand c’est le but qui offre les trois points. Même si je n’aurai pas mon but contre le Club non plus."



(...)