Son club ne s’est pas qualifié pour les playoffs 2. Le jeune Namurois n’a donc plus de rencontre prévue. Il a donc été décidé de le laisser revenir à Anderlecht. Pas pour jouer mais pour s’entraîner à Neerpede.

Un environnement plus familial pour Colassin et également plus proche de son domicile. Revenir à Anderlecht lui permet également de se maintenir en forme et de se préparer pour la saison prochaine. L’attaquant espère recevoir sa chance cet été.