Pour ce dernier match de préparation face à l'équipe Nordiste, les Mauves ont mis l'équipe la plus solide possible vu les blessures et le manque de rythme de certains joueurs. Colassin sera bel et bien le seul attaquant des Anderlechtois vu l'absence de Dimata et de Roofe.

Dès le début de la rencontre, les deux équipes ont cherché à pratiquer un football léché et fluide, ce qui anime la rencontre. Lille domine les débats depuis le début de la rencontre sans pour autant de montrer dangereux.

Les Anderlechtois ne parviennent pas à bien se trouver dans le camp adverse, ce qui explique les difficultés à se créer des occasions. En face, le bloc de Lille est bien en place.

Le deuxième quart d'heure a mieux commencé pour les Mauves qui parviennent davantage à poser leur jeu. A la 18ème minute, les Mauves ont tenté leur chance pour la première fois du match via Antoine Colassin, dont la frappe était trop enlevée. Quelques instants plus tard, Doku débordait bien la défense lilloise sur le côté gauche. Son centre a été dégagé en corner in-extremis.

A la moitié de la première mi-temps, Van Crombrugge a du sortir le grand jeu suite à un cafouillage pour empêcher l'ouverture du score lilloise.

A l'heure de jeu, un nouveau solo de Doku a donné lieu à un centre intéressant mais Fonte était une nouvelle fois bien placé pour dégager le ballon en corner. Quelques minutes plus tard, la deuxième frappe anderlechtoise de la rencontre venait des pieds de Francis Amuzu mais son envoi n'était pas cadré.

Sur une perte de balle d'un Zulj nonchalant, Lihadji frappait bien au but mais Van Crombrugge était encore bien présent pour contrer le ballon. En contre, Vlap tentait sa chance mais sans danger pour Maignan qui a bien capté le cuir.

A la 38ème minute, la frappe d'Araujo n'a pas inquiété le portier bruxellois qui a facilement intercepté le ballon. A la 45ème minute de jeu, une tête de Soumaré a inquiété les Mauves sur corner. Heureusement pour les hommes de Kompany, cette tête n'était pas cadrée.

Les compos:

Anderlecht: Van Crombrugge, Sardella, Luckassen, Cobbaut, Murillo, Sambi Lokonga, Zulj, Vlap, Doku, Amuzu & Colassin

Lille: Maignan, Pied, Fonte, Djalo, Reinildo, Soumaré, André, Bamba, Araujo, Lihadji, Simbakoli.