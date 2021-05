Anderlecht cherchait un troisième gardien et il l'a trouvé en la personne de Colin Coosemans. Celui qui a débuté sa carrière au Club Bruges rejoint le RSCA pour deux saisons. Une option d'une année supplémentaire figure dans son contrat.

A 28 ans, le portier connaît son cinquième club belge après Bruges, Waasland, Malines et Gand. Cette saison, il a disputé une rencontre avec les Buffalos lors du déplacement à l'Etoile Rouge de Belgrade. Il était également le troisième gardien là-bas.

"Je suis très fier de pouvoir jouer à Anderlecht et j'ai hâte de rencontrer le groupe. Me mesurer chaque jour avec les autres gardiens de but sera un grand défi. D'après tout ce que j'ai vu et entendu, je remarque qu'un nouveau vent et de nouvelles ambitions soufflent dans le club. Je suis aussi impatient de travailler avec Vincent Kompany, Jelle Ten Rouwelaar et le reste du staff", a-t-il commenté sur le site internet du club.