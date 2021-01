Les Mauve et Blanc ne comptaient plus vraiment sur Percy Tau pour le deuxième tour. Grâce ou à cause du Brexit, l'ancien attaquant du FC Bruges peut enfin rejoindre le club de Brighton, auquel il appartient depuis trois ans. En effet, le joueur sud-africain ne pouvait pas jouer en Angleterre à cause des règles qui empêchaient les clubs d'aligner trop de joueurs non-européens.

Mais avec le Brexit, ces règles sont assouplies. Dès lors, Brighton pouvait, grâce à une clause présente dans son contrat, retourner en Angleterre dès ce mercato hivernal.

Percy Tau quitte donc le Sporting d'Anderlecht, avec qui il a inscrit quatre buts et réalisé une passe décisive en quatorze rencontres cette saison.