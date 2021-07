Depuis l’arrivée de Vincent Kompany, on parle beaucoup de Manchester City à Neerpede, notamment avec les prêts de Lukas Nmecha l’an passé puis de Taylor Harwood-Bellis cette saison. Mais qu’on ne s’y trompe pas : la vraie référence du RSCA, c’est l’Ajax Amsterdam. En visite ce vendredi soir (19 h 30) au Parc Astrid pour un match de préparation, le demi-finaliste de la Ligue des champions 2018-2019 est l’exemple que la direction anderlechtoise veut suivre. Obtenir d’excellents résultats sportifs et financiers avec une majorité de jeunes formés au club, c’est le rêve absolu du président Wouter Vandenhaute et du propriétaire Marc Coucke.

(...)