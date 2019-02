Il va tenir compte de leur enquête de satisfaction.

Malgré la crise sportive, Anderlecht a tenu sa réception de Nouvel An avec les supporters et avec ses sponsors. Cinq membres par club de supporters étaient invités au Stade Vanden Stock. Ils ont passé une heure avec une dizaine de joueurs, plus les patrons Michael Verschueren et Marc Coucke.

Comme le veut la tradition, Coucke a pris la parole. À sa façon, il est parvenu à calmer les fans mécontents. Il leur a proposé de remplir une enquête de satisfaction et a promis de tenir compte de leurs souhaits pour la saison prochaine. Il les a remerciés pour leur patience et leur soutien. “J’ai entendu que dans le passé, vous veniez à Neerpede pour protester quand ça n’allait pas. Votre mentalité a changé, et je vous remercie”, disait-il, avant d’expliquer qu’il y aura une hausse de capital au sein du club. Après son discours, il a fortement été applaudi. Plusieurs supporters lui ont même demandé de prendre un selfie avec lui, ce qu’il a fait avec plaisir.

Michael Verschueren, lui, a parlé de l’aspect sportif. Il a expliqué que le mercato a été compliqué parce que la liste de souhaits de Hein Vanhaezebrouck avait dû être jetée à la poubelle suite au changement d’entraîneur. Il a promis qu’Anderlecht serait beaucoup plus présent pendant le mercato d’été.

Après une heure, la délégation s’est dirigée vers le premier étage, où les sponsors et compagnies pouvaient s’attendre à un discours semblable.