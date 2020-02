La DH/Les Sports + vous offre plusieurs places pour assister au duel crucial entre les deux équipes.

En pleine course pour obtenir un ticket inespéré en PO1, Anderlecht n'a plus le droit à l'erreur s'il veut encore espérer décrocher la 6e et dernière place qualificative.

La DH/Les Sports + vous offre la possibilité d'assister à la rencontre entre Anderlecht et Eupen !

Quand ? Ce dimanche 23 février à 18h

Où ? Au Lotto Park

Quoi ? 5 X 2 places VIP & 10 X 2 places traditionnelles !

Tentez votre chance !