C’est chaque fois la même chose”, râlait Vincent Kompany quand Aboukhal a égalisé pour l’AZ à un quart d’heure de la fin, au moment où de nombreux jeunes étaient sur le terrain. Le Sporting n’a pas perdu dans cette préparation mais n’a pas encore gagné non plus (3x 1-1 contre Saint-Trond, Utrecht et donc Alkmaar). Mais le résultat est évidemment secondaire dans ce genre de rencontre.



Face au troisième du dernier championnat néerlandais, le staff a aligné ce qui se rapproche le plus du onze-type, à deux semaines de la reprise de la compétition. Avec de bonnes nouvelles mais pas seulement.

(...)