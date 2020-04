Dans son édition de lundi, la Gazzetta dello Sport annonçait qu’Alexis Saelemaekers, en l’état actuel des choses, retournerait à Anderlecht la saison prochaine, vu son faible temps de jeu à Milan (33 minutes jusqu’à l’interruption due au coronavirus).

Dans les faits, le dossier est beaucoup plus complexe. Et les chances de le revoir au Sporting à la reprise des entraînements restent infimes.

À la toute fin du mois de janvier, l’AC Milan s’offrait le jeune Anderlechtois via un montage particulier : 3,5 millions pour la location et 3,5 autres millions pour l’achat définitif. Il suffisait de remplir quelques critères de prestations pour activer l’option. Sauf que ces critères ne pourront pas être atteints vu la situation inattendue. Milan va-t-il laisser Saelemaekers rentrer à Anderlecht ? "C’est improbable, selon son entourage. Milan ne va pas donner 3,5 millions pour utiliser un joueur 33 minutes et puis basta. Payer le transfert définitif et avoir 100 % de la valeur du joueur serait plus intéressant financièrement."

L’idée de la direction milanaise est par contre de tenter une renégociation des termes de l’achat suite à la crise.