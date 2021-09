Vanden Stock, Van Holsbeeck et Henrotay ont été inculpés pour la vente d’Anderlecht.

Alors que le Sporting d’Anderlecht affrontait La Gantoise sur le terrain ce jeudi soir, c’est dans le tribunal que le combat entre Marc Coucke et l’ancienne direction du club va se poursuivre. En effet, tous les anciens dirigeants et des avocats ont été inculpés pour leur rôle dans la vente du club, qui date du 17 décembre 2017. Coucke a annoncé qu’il envisageait de se constituer partie civile dans ce dossier, tout comme Anderlecht. "Afin d’avoir accès au dossier et d’obtenir une quelconque indemnisation", dit-il sur Twitter.

Parmi les inculpés, on retrouve de grosses pointures du football belge. Roger Vanden Stock était président d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck manager général et Jo Van Biesbroeck CEO du RSCA, et Christophe Henrotay un des agents les plus puissants au monde. Le bureau d’avocat londonien Clifford Chance, qui a réalisé le deal, est également mis en inculpation, tout comme l’avocat maison Luc Deleu. Il nous revient que d’autres ex-Anderlechtois - moins connus - devront également comparaître devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui décidera de leur éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel.