"Le moment où Vincent m'a dit "Oui, je le fais." Je ne l'oublierai jamais" explique le président Marc Coucke.

"Je pense, qu'avec le transfert de Kompany, nous réalisons quelque chose que tout le monde pensait impossible" ajoute Michael Verschueren. "Vincent est un enfant de la maison. Il est l'homme dont nous avons besoin pour donner un nouvel élan au club et installer le RSCA 2.0. On a beaucoup parlé de foot, de vision, de l'avenir du football, de l'avenir de notre club. On a aussi beaucoup discuté des jeunes. C'est quelqu'un qui a envie de travailler avec eux, qui voit aussi comment on veut jouer dans le futur. C'est à dire un football très offensif. Tout ça nous a confirmé dans l'idée que Vincent est quelqu'un dont nous avons besoin."

Marc Coucke appuie le choix du club: "Toutes les analyses qu'il a faites avec Michael et avec Frank (Arnesen ndlr), nous ont poussé à nous lancer dans cette aventure qui a tout pour réussir".

Entraîneur-joueur

Verschueren présente également le rôle que Kompany aura en tant qu'entraîneur: "Il déterminera la tactique de l'équipe et les joueurs qui évolueront sur le terrain. Lorsqu'il jouera, il fera appel à un autre entraîneur qui viendra avec lui et qui fera le coaching. C'est un peu "out of the box" mais le Sporting a besoin de s'innover et c'est la première étape du projet."

Symbole Mauve

"C'est une personne qui symbolise réellement ce qu'est le RSCA" souligne le Président. Son directeur sportif va dans la même direction: C'est quelqu'un qui symbolise le sang mauve. C'est quelqu'un qui a envie que ce club redevienne le club d'avant. Les supporters savent que Kompany incarne vraiment la tradition, l'envie et le futur d'Anderlecht. Tout ça fait que c'était le moment parfait pour introduire Kompany".

Marc Coucke conclut l'interview en annonçant "qu'il ne s'agit pas d'un plan sur 15 ans. Nous allons faire tout ce qui est possible pour faire revenir ces beaux moments le plus vite possible".

"The Prince is Back ! "