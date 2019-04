De gros travaux étaient prévus sur le terrain du stade Constant Vanden Stock pendant la trêve estivale.

Le chauffage, installé sous la pelouse en 2009 et totalement dépassé, devait être remplacé. Puis un nouveau gazon devait être posé. Sauf qu’il n’est plus certain que le club fasse cet investissement. Marc Coucke est content de la nouvelle pelouse (à 100 000 €) posée cet hiver et une belle économie pourrait être faite, à ses yeux. Une réunion aura lieu ce mardi à Anderlecht pour évoquer le dossier. Selon les jardiniers spécialistes, il est très probable que les prochaines gelées de 2019 démolissent à nouveau la pelouse du RSCA.