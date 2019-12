Notre consultant Alex Teklak revient sur la défaite d'Anderlecht contre Ostende.



1 "Coucke a intérêt à maintenir une bonne collaboration."

"Tu sens que la tension est là. Et pas uniquement au niveau des joueurs d’Anderlecht. Il ne faudrait pas que Coucke soit isolé du reste de la direction. Certains de ses choix peuvent être contestés mais il y a un intérêt à maintenir une forte collaboration. Sinon, tu cours à la catastrophe et à un scénario comme Naples avec la mutinerie. Il a fallu un grand discours d’Ancelotti et une grosse prestation pour ne pas sombrer dans les soucis. Anderlecht n’en est pas à ce point-là mais il ne faut pas tendre vers une telle situation."