Vercauteren a déjà été dire au revoir à OHL, le club où il était directeur sportif et avec lequel il occupait la première place en division 1B.



Frank Arnesen, lui, est mis à la porte. Il vient de remplir sa voiture et a quitté Neerpede peu avant 15 heures. Le Directeur Technique du Sporting n’a jamais su montrer sa valeur pour Anderlecht. Simon Davies perd son poste de T1 mais reste dans le staff. Vincent Kompany n’a pas voulu le sacrifier. Kompany reste joueur-manager. Vincent Euvrard, lui, reste le T1 à OHL.





Un contrat de deux ans et demi pour Vercauteren



Peu après 15 heures, le site officiel du RSCA communiquait sur cette nouvelle hiérarchie interne. Morceaux choisis:



À l’issue d’une intense concertation interne ces derniers jours, la direction du RSCA a décidé cet après-midi de désigner Frank Vercauteren comme nouvel entraîneur principal du club. Frank Vercauteren reprend la fonction de Simon Davies, qui reste au club comme entraîneur de terrain. Cette décision est mûrement réfléchie et soutenue unanimement par toute la direction sportive. “Soyons clairs : en tant que joueur-manager, Vincent Kompany continue d’incarner le style de jeu et la vision footballistique du RSC Anderlecht. Il reçoit désormais en la personne de Frank Vercauteren un coach expérimenté qui, en tant que T1, portera évidemment l’entière responsabilité les jours de match et qui sera aussi un consultant pour les nombreux défis de son projet innovant”, expliquait le directeur sportif Michael Verschueren. Frank Vercauteren a signé un contrat de deux saisons et demie avec les Mauve et Blanc.

Le président Marc Coucke, le directeur sportif Michael Verschueren et le joueur-manager Vincent Kompany ont eu ces derniers jours diverses discussions stratégiques concernant l’actuelle situation sportive du club. Ils sont arrivés ensemble à la conclusion qu’une réforme du staff technique constituerait une plus-value pour toutes les parties.



Frank Vercauteren est un homme de la maison, qui dispose d’un bagage footballistique énorme et d’une connaissance indéniable du championnat de Belgique. Dans le même temps, le nouvel entraîneur principal correspond parfaitement à la philosophie footballistique du RSCA. “Frank est quelqu’un qui veut et peut travailler avec les jeunes, il l’a déjà démontré plus d’une fois par le passé. Il représente en outre le football attractif et offensif. Lors des conversations, il est apparu clairement qu’il veut pleinement s’inscrire dans la vision mise en place dans ce club par Vincent Kompany et qu’il veut aider à la développer.”



Simon Davies reste au RSC Anderlecht et il endossera, en tant qu’entraîneur de terrain, un autre rôle important au sein du staff technique. “Dès le début, Simon s’est énormément investi afin d’assurer pleinement son rôle de T1 au sein de cette structure. Son engagement pour faire réussir ce projet à Anderlecht est particulièrement important. Nous pouvons difficilement le blâmer, mais nous devons oser faire des ajustements où ils s’avèrent nécessaires. Simon connaît parfaitement les principes footballistiques que Vincent souhaite inculquer à l’équipe. Et c’est la raison pour laquelle il est important qu’il poursuive son bon travail en tant qu’entraîneur de terrain durant la semaine, en fonction évidemment de la composition et des directives tactiques”, précisait encore Michael Verschueren.





Jonas De Roeck T1 contre Charleroi



Anderlecht précise encore que si Vercauteren sera présent à Charleroi vendredi soir, ce sera en tribunes. Avant de prendre sa nouvelle casquette à partir de la semaine prochaine, alors que Jonas De Roeck sera le T1 pour cette rencontre. “Je suis très content de revenir à la maison. Le RSC Anderlecht se trouve à un carrefour important de son histoire. Avec la venue de Vincent, la philosophie footballistique est entièrement repensée, comme elle convient au RSCA" a déclaré Vercauteren sur le site du club. "Nous partageons la même vision et, face à mon expérience de coaching, Vincent définit un style de jeu innovant, une énorme dynamique et le charisme grâce auquel il peut de manière incroyable coacher les joueurs sur le terrain. Il s’agit pour moi d’une synergie parfaite. Je connais naturellement très bien Vincent. Je l’ai connu jeune joueur, jeune professionnel quand j’étais entraîneur ici. Ce que nous devons surtout faire maintenant, c’est à nouveau gagner des matches ensemble. Je vais essayer de poser les bons choix et de mettre les bons accents. Donnez du temps à cet Anderlecht et il en ressortira quelque chose de beau.”

Seule une petite partie du communiqué officiel du RSCA est dédiée à Frank Arnesen, avec notamment cette brève déclaration de Michael Verschueren: “Frank a affiné la cellule de scouting et il a notamment pris sa part dans les transferts de Michel Vlap, Derrick Luckassen et du jeune talent norvégien Kristian Arnstad. Nous remercions naturellement Frank pour tout ce qu’il nous a apporté et nous lui souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière”.