Anderlecht n’a pas d’autre choix que de prendre six points sur six pour se qualifier.

Les Mauves dépendront ensuite des rencontres de leurs deux adversaires et plus particulièrement de. Les Malinois ne peuvent plus gagner. Ils ont trois points d’avance sur le RSCA mais qui en valent quatre en cas d’égalité entre les deux équipes, grâce à leur plus grand nombre de victoires.

Si Malines ne bat pas Eupen, la rencontre finale entre Genk et Malines sera cruciale pour eux comme pour le RSCA. Genk ne peut faire mieux que 4 sur 6. Si les Limbourgeois l’emportent contre Ostende, ils ne devront pas faire mieux qu’un nul. S’ils font six sur six, ils seront qualifiés de toute façon.