Avec beaucoup de risques dans son jeu, Ait El Hadj a amené pas mal de danger. Reste à y ajouter un peu plus de réussite.

Bien qu'elles n'avaient plus rien à jouer, les troupes de Karim Belhocine avaient à coeur de ne pas terminer la saison par une série de six défaites consécutives. Pour leur dernière, les Kerels ont donné énormément de fil à retordre au Sporting. Leurs ambitions offensives sont illustrées par leur nombre de buts attendus : 2,16 xG. Soit un total plus élevé que celui des Mauves (1,53 xG).