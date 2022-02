"On doit se concentrer sur notre envie de marquer", dit le coach. "Si l’équipe marque, elle tourne bien. Nous sommes une équipe qui vit grâce à ses buts. Nous arrivons dans la bonne zone, qui n’est pourtant pas facile à atteindre mais la dernière action n’est pas assez réaliste. On aurait pu faire mieux en étant plus agressifs et plus efficaces dans le rectangle. Généralement, les équipes ne peuvent pas résister trop longtemps aux joueurs qu’on a quand ils sont si souvent proches du rectangle adverse."

Kompany n’était, malgré l’égalisation miraculeuse, pas satisfait du résultat. "Nous méritions amplement de gagner. J’essaie de voir outre les tirs cadrés. Cette équipe a déjà montré qu’elle pouvait se monter efficace dans les zones clés. C’est ce qui fait qu’on a marqué avant la trêve. En général, on trouve la faille. Et on y est parvenu en remontant à 2-2. On doit désormais absolument gagner au retour."

Van Crombrugge: "Content du résultat, très mécontent de notre prestation"

Hendrik Van Crombrugge n’a pas tourné autour du pot. "Je suis content du résultat mais très mécontent de la prestation."

Son analyse était donc sévère. "Même si on avait le match sous contrôle, on n’a pas dominé la partie et on ne s’est presque pas créé d’occasions. Il faut qu’on retrouve notre créativité et notre audace. Je sais qu’on jouait contre une défense très organisée qui jouait très bas. Ce n’est jamais facile de venir gagner à Eupen. Mais on doit être capables de faire mieux que ce qu’on a montré."

Pour Van Crombrugge, la soirée était frustrante. Les deux tirs cadrés d’Eupen ont fait mouche. "Et encore, le tir de Peeters était dévié. Ce n’est pas la première fois. C’est incroyable, cette saison, combien on a de la malchance sur des phases pareilles."

L’égalisation tardive a sauvé le match retour pour Anderlecht. Van Crombrugge nuance : "Finalement, je ne crois pas que cela fait une grande différence, vu que les buts à l’extérieur ne comptent plus double. On doit de toute façon gagner le match retour."