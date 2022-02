Cullen est arrivé à Anderlecht en juin 2020 mais, mine de rien, la fin de son contrat approche. Sans prolongation, il pourrait partir gratuitement en juin 2023.

"Il y a eu des premières discussions pour prolonger mon contrat, confirme l’Irlandais. Mais les pourparlers sont encore au stade embryonnaire. Je me plais bien à Anderlecht, je ne dis pas non à un nouveau bail. Il me reste encore dix-huit mois ici, donc on verra bien."