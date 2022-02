Ludo Coeck, Arie Haan, Luc Nilis, Luis Oliveira, Jan Koller, Nenad Jestrovic : Anderlecht a eu de fameux numéros 8 dans son histoire. Le n°8 actuel n’a pas les capacités techniques et certainement pas le sens du but de ses prédécesseurs, mais il s’est quand même forgé une place dans le cœur des supporters d’Anderlecht.

L’Irlandais Josh Cullen (25 ans) est l’Anderlechtois le plus régulier de la saison, un vrai clubman qui serait prêt à mourir sur un terrain pour donner les trois points à son équipe. Et il est le joueur de champ le plus utilisé de toute la D1A.



