L’Irlandais portait même le brassard de capitaine pour la première fois vendredi. "Une surprise. Je suis entré dans le vestiaire et le brassard était à ma place. Je l’ai mis et c’est vraiment un immense honneur. C’est la première fois de ma carrière que je suis capitaine. Je l’avais juste été avec les U21 irlandais."

Face à Beveren, Cullen a couru, comme à son habitude, mais il a aussi essayé d’apporter quelque chose offensivement, vu le manque de répondant de l’attaque adverse. "Beveren défendait très bas et ce n’est pas toujours facile. Est-ce que ça m’a rappelé la League One (Ndlr : D3 anglaise) par moments ? Oui un peu. On a un style de jeu offensif et je peux comprendre que l’adversaire s’adapte avec une tactique très défensive. Si on marque un but en première mi-temps, je suis sûr qu’on en met trois ou quatre derrière. Ce point est une victoire pour eux, et nous on doit juste penser au prochain match et continuer à produire notre jeu."