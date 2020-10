Le départ de Doku a pris toute la place (médiatique) mais le mercato anderlechtois se passe aussi dans l’autre sens. Après le prêt du défenseur de Chelsea Matt Miagza, c’est un milieu de terrain qui arrive : Josh Cullen (24 ans) va débarquer de West Ham, de manière définitive lui.

C’est encore une fois en Angleterre que les connexions de Kompany ont fonctionné pour dénicher cet ancien espoir des Hammers (3 apparitions en Premier League) qui enchaînait les prêts en D3 et D2 anglaises (Charlton, Bolton et Bradford) ces dernières saisons. Cullen n’est pas un grand gabarit (1 m 75, 70 kg) mais on le dit solide dans les duels, ce qui est indispensable dans les séries inférieures outre-Manche.

Né en Angleterre mais devenu international irlandais (2 caps) via les origines de sa mamy, Cullen arrive pour densifier un secteur où Trebel est fragile, Zulj décevant, Arnstad fort jeune et Sambi Lokonga suspendu pour le prochain match.

L’ex-équipier de Kouyaté à West Ham n’a disputé qu’une rencontre cette saison, en Coupe de la Ligue, mais il a été freiné par le Covid (test positif le 23 septembre). Il devrait être prêt à jouer après la trêve internationale. Les deux dernières années, il a, à chaque fois, participé à plus de 30 rencontres.